39-летний омич впал в кому во время драки на улице Ленина

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В центре города в четвертый раз за последнее время произошло жестокое избиение на глазах прохожих. На этот раз на улице Ленина во время драки пострадал 39-летний мужчина. Следователь отдела полиции № 10 УМВД России по городу Омску завел уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранним утром в состоянии комы потерпевшего госпитализировали в больницу. У него диагностированы многочисленные ушибы мягких тканей головы и груди, а также кровоизлияние в мозг.

Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства происшедшего. Во время отдыха в одном из кафе на улице Ленина между потерпевшим и другим посетителем возник словесный конфликт из-за личной неприязни. Конфликт перерос в драку, во время которой 24-летний омич наносил удары оппоненту, пока тот не потерял сознание. Поняв, что один участник драки находится без сознания, второй вызвал скорую помощь и пытался привести его в чувства.

Сейчас потерпевший находится в сознании. Он проходит лечение в стационаре.

Подозреваемого задержали. Им оказался житель Любинского района. Свою вину он признал. На допросе мужчина рассказал, что приехал в Омск, чтобы посидеть с друзьями в кафе.

Как отметили в омской полиции, мужчину уже судили ранее за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Теперь он может сесть в тюрьму на 8 лет.