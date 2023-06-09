Сбер и правительство Омской области провели дизайн-сессию по цифровой трансформации региона

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

В Омске прошла рабочая встреча руководства Сбербанка и регионального правительства. Врио губернатора Виталий Хоценко и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин обсудили вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в экономическую и социальную сферы. Возможные варианты использования передовых технологий и примеры цифровой трансформации совместно со специалистами Сбера прорабатывали сотрудники различных министерств. Это государственное управление, транспорт, городская среда, строительство, сельское хозяйство.

- Искусственный интеллект способен принести ощутимую пользу экономике нашей страны. Сегодняшняя дизайн-сессия придаст дополнительный импульс развитию экономики Омской области, - прокомментировал Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Искусственный интеллект уже находится везде - начиная от телефонов и заканчивая предоставлением дистанционных услуг.

По словам специалистов новой сферы, сейчас ИИ - это в основном нейросети. И если в 2018 году их уровень развития можно было сравнить с уровнем хомяка, то в 2023-м они достигли уровня собаки. К 2026 году прогнозируют достижения планки человеческого интеллекта. Каждая нейросеть стремится решать сразу все возможные задачи: считать, писать, рисовать, сочинять музыку, говорить на 200 и более языках. Некоторые нейросети достигают 30 разных модальностей. И это первый шаг к инженерному искусственному интеллекту, когда, например, спроектировать кресло можно будет, сообщив помощнику несколько слов. Работа нейросети при этом займет всего несколько секунд.

- В регионе уже применяются цифровые решения в здравоохранении, образовании, обеспечении безопасности и предоставлении государственных услуг. Есть перспективы развития в том числе с применением технологий искусственного интеллекта, будем работать над внедрением, - рассказал Дмитрий Ушаков, первый заместитель Председателя Правительства Омской области. Ряд цифровых сервисов внедряют в регионе: светофоры, системы видеонаблюдения «Безопасный город», голосовой помощник горячей линии 122. В Омске над проектами с применением технологий искусственного интеллекта работают IT-компании: ISS Art, Effective, IBS, омские вузы.

Отметим, что Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года.