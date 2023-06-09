Ураган прошелся по северу Омской области, когда резко похолодало в регионе

Фото: «Инцидент Омск»

Накануне на Омскую область обрушился ураганный ветер. О беде рассказали в соцсетях жители Тевризского района.

Омичи сообщили, что в ночь с 7 на 8 июня непогода разрушала жилье и даже выдирала с корнями деревья.

- На севере Омской области, в Тевризском районе, а именно в деревнях Азы, Кипо-Кулары и Кип, в ночь с 7 на 8 июня, начался очень сильный ураган, выдрало деревья с корнями, где-то выбило окна, улетели кровля с крыш, снесло заборы, деревья попадали прямо на провода электропередач, — написали очевидцы в группе «Инцидент Омск» во «Вконтакте».

Между тем, о надвигающейся непогоде сообщали местные синоптики, а также региональное управление МЧС. Жителей предупреждали об усилении ветра, дожде и возможном граде.

По данным Объ-Иртышского управления, до 13 июня местами по Омской области сохранится и ожидается 5 класс горимости. А 9 июня местами возможен кратковременный дождь с грозой. Дневная температура составит + 20...+ 25°C. Ветер северо-западный 12 м/с.

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