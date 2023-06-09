Двое жителей Омской области наловили пеляди на миллион рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два жителя Исилькуля пойдут под суд за незаконную ловлю рыбы с использованием запрещенных орудий на озере Камышлово.

Больше тонны добыли 40-летние местные жители 20 августа прошло года. 1 113 экземпляров были выловлены с использованием ставных сетей из лески.

- Преступная деятельность была обнаружена инспектором Омского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания при осуществлении им патрулирования, - уточняют в областной прокуратуре.

Ущерб от действий рыбаков составил больше миллиона рублей. Вину частично признал один из рыбаков который заявил, что ловил карася. Второй всё отрицает. Теперь их действие расценит суд.

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