Гроза, туман и порывистый ветер придут в Омск на выходных

Фото: Иван МАКЕЕВ

Омские спасатели, основываясь на данных Обь-Иртышского УГМС, объявили штормовое предупреждение. Завтра, 9 июня, ожидаются неблагоприятные метеоусловия. В Омской области пройдет кратковременный дождь. Местами ожидаются грозы.

В ночь на пятницу ветер усилится, его порывы достигнут 15-20 м/с. Днем температура воздуха будет в пределах от +20 до +25 градусов.

По данным синоптиков, в выходные дни ожидаются небольшие дожди с грозами и ночные туманы. По прогнозу Обь-Иртышского УГМС, 10 июня, в субботу днем будет температура воздуха будет колебаться от +22 до +27 градусов. Немного прохлады подарит северный ветер от 6 до 11 м/с, порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 11 июня, воздух днем прогреется от +24 до +29 градусов. Местами ожидаются дожди с грозами и порывистый ветер – до 18 м/с.

Жара спадет лишь в понедельник,12 июня. В День России омичей ждет теплая погода с дневной температурой воздуха от +18 до +20 градусов. Ветер слабый, вероятность дождя небольшая.