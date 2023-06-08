22 QR-кода: в регионе открыли первую информационную доску в рамках проекта «Исторический Омск»

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

На здании Омского государственного академического театра драмы торжественно открыли первую в городе инфодоску, она войдет в большой туристический проект для горожан и гостей города «Исторический Омск». Проект реализуется ПАО «Сбербанк», геосервисом 2ГИС, при поддержке правительства Омской области и горадминистрации. Это будет целая система навигации и повышения гостевого комфорта. До конца текущего года на фасадах исторических зданий в центре Омска разместят 22 QR-кода. Информационная доска содержит современное и историческое названия здания, год его постройки, а также QR-код с переходом на информационную справку об этом объекте.

- В следующем году драмтеатр отметит своё 150-летие, подготовка к этому знаковому событию уже началась, - отметил первый заместитель председателя правительства Омской области Дмитрий Ушаков. - Драматический театр - это наш давний партнер, который является традиционной площадкой фестиваля «Золотая Маска». Сбер уже много лет поддерживает главный театральный фестиваль страны. В будущем году Омский драмтеатр отпразднует своё 150-летие, и мы рады привлечь внимание омичей и гостей города к этому важному учреждению культуры, - подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. В подготовке информации активное участие приняли омские краеведы и историки. В Туристском информационном центре Омской области уже сейчас можно получить новую карту, на которой изображены все объекты, где будут установлены новые информационные доски. Приложение предложит подборки мест, где можно поесть, отдохнуть или остановиться. Все они сформированы при помощи искусственного интеллекта, который выделил наиболее популярные в справочнике 2ГИС.