Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 июня 2023 8:58

В Омске на Левобережье вспыхнувшую фабрику тушили 3 часа

Пострадавших нет
Елена УРМАНОВА
Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Инцидент Омск"

Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Инцидент Омск"

Сегодня, 8 июня, в телеграм-канале «Инцидент Омск» появилось сообщение о пожаре на промзоне Левобережья. К сообщению прилагалось видео. По словам очевидцев, огонь вспыхнул на мебельной фабрике. Сообщение о пожаре поступило в 6:50 утра.

Когда прибыло первое подразделение пожарных, горела крыша на площади 600 кв.м. Пожар локализовали в 7:43. Полностью потушить пожар удалось спустя еще два часа – в 10:00.

МЧС России задействовало 7 единиц техники и 30 человек личного состава. Пострадавших нет.

ЧПКАРТИНА ДНЯ