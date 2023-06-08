В Омске на Левобережье вспыхнувшую фабрику тушили 3 часа

Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Инцидент Омск"

Сегодня, 8 июня, в телеграм-канале «Инцидент Омск» появилось сообщение о пожаре на промзоне Левобережья. К сообщению прилагалось видео. По словам очевидцев, огонь вспыхнул на мебельной фабрике. Сообщение о пожаре поступило в 6:50 утра.

Когда прибыло первое подразделение пожарных, горела крыша на площади 600 кв.м. Пожар локализовали в 7:43. Полностью потушить пожар удалось спустя еще два часа – в 10:00.

МЧС России задействовало 7 единиц техники и 30 человек личного состава. Пострадавших нет.