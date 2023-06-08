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Общество8 июня 2023 6:50

Омский производитель поставлял в реабилитационный центр фальсифицированный йогурт

Сейчас с предприятием судится Роспотребнадзор
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Устранить все нарушения по требованию суда должно ООО «ВНИМИ-Сибирь». Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Предприятие уличили в поставке фальсифицированного кисломолочного йогуртового напитка «Снежок». Напиток поставлялся в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Одесского района.

Важно отметить, что в таких центрах пребывают детки, которых туда поместили органы опеки. Здесь они ожидают решения, отправят ли их в детдом или их усыновят родственники.

К слову, решение суда уже вступило в законную силу. Но это далеко не первое нарушение предприятия.

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