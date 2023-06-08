Главный актив Омска – глубоко образованная молодежь: Столичный демограф Юрий Крупнов – о переносе столицы России

Фото: из архива Юрия Крупнова.

В конце весны 2023 года СМИ облетела новость о возможном переносе столицы России из Москвы в Сибирь. Такую идею на фоне глобального потепления выдвинул один из климатологов. По словам климатолога Алексея Кокорина, столицу могут перенести в Новосибирск к концу XXI века, если на планете сильно вырастет среднегодовая температура. Слова ученого были поддержаны другим экспертом –демографом. Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов сообщил, что столицу России необходимо срочно перенести в Омск – это решит проблему «гиперцентрализации» вокруг Москвы и даст ощутимый и столь сейчас нужный толчок развитию страны.

«Это надо делать срочно, и переносить надо в Омск, потому что это самый удобный для этого город», заявил Крупнов. Подробности – в интервью эксперта для «КП-Омск».

- На мой взгляд, вы озвучили неслыханное для большинства россиян предложение – перенести столицу России в Сибирь и, в частности, в Омск. Почему ваш выбор пал именно на этот город? Почему не Новосибирск или Красноярск, которые по своим экономическим, да и многим другим, показателям опережают наш город?

- Омск находится в нужном месте, можно сказать, идеален в этом плане – расположен за Уралом, максимально близок к Казахстану, ведь перенося столицу нам нужно создавать новый центр Евразии – экономический, транспортный – именно совместно с Казахстаном. По сути, когда я говорю про Омск, имею в виду двухстоличие, вне всяких сомнений, в перспективе Омск и Астана должны будут связаны современным транспортным коридором.

Евразийский центр, если хотите, должен быть в центре мира, отсюда можно относительно одинаково добираться до любой точки мира. Близ Омска, в 20-30 минутах езды от его центра есть возможность построить мощный транспортный мульи-хаб: железная и автомобильные трассы, авиаперевозки и водный транспорт - Омск в этом отношении прекрасен тем, что Иртыш, если его правильно обустроить, связывает нас с Казахстаном и Китаем, выводит к тёплым морям. Ну и тот самый аэропорт, которым решить проблему и самого Омска, - проблему, которая позорно тянется за городом вот уже 40 лет. Будущий аэропорт «Омск-Федоровка» с небольшим малоэтажным городом вокруг, тысяч на 50 жителей – идеальный проект, который можно спокойно построить – там нас ничто не останавливает – со всеми возможностями современного мегаполиса. Это будет город-столица и город-спутник – новый интересный формат.

Немаловажный момент заключается еще в том, что Омск в последние десятилетия себя растерял. Новосибирск притянул к себе научную сферу с развитием аж трёх академгородков, Томск – город образования и науки, и так каждый город в Сибири себя более-менее нашел, каждый, за исключением Омска. Хотя город всегда являлся крупным промышленным центром. А сейчас страшно проседает по всем показателям – от миграционных до экономических. При этом в городе динамичная, образованная молодёжь с высоким потенциалом, настолько прекрасная, что ей просто не подходит такой город. Стоило бы задать этой молодежи новую динамику на месте, не отказываясь от уникальной истории… Чтобы город не превращался в депрессивное пространство. Считаю это государственной задачей – поднимать Омск на на порядок более высокий уровень.

- Как ваши идеи воспринимают коллеги-демографы, или те же политики?

- В пределах Москвы – почти экстремизмом. Другие понимают, что из Крайней Западной части страны (Питер-Москва-Сочи) нужно срочно отрываться и переносить центр страны за Урал на Восток.

-Единомышленников ваша теория находит?

- В части Омска – практически нет. По той простой причине, что Омск в принципе всегда обходят стороной. Согласитесь, такие города, как Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, находятся в другом статусе. В Омске даже не проводят высоких мероприятий для первых лиц. Омск оказывается своего рода «слепым пятном», и никто не углубляется в его проблематику. Поэтому об Омске никто толком ничего не знает, в столице многие даже не представляет, какая здесь ситуация.

- Если мы говорим с вами о строительстве городка-спутника и, соответственно, новых дорогах, транспортных развязках, то я с вами соглашусь: у нас самая подходящая география, равнинный город, разреженная городская застройка по сравнению с названными миллионниками.

- Еще у вас есть институт территориального планирования «Град» - и это тоже отличный фактор для реализации столь глобальной новой застройки.

- Если отойти от идеи с переносом столицы, что вообще, на ваш взгляд, стоит подтянуть Омску, чтобы стать в один ряд с крупными городами Урала и Сибири?

- Необходимо собрать вместе самую талантливую омскую молодежь и задать стратегию рывка для города и области. Основная проблема Омска – отсутствие явной идентичности, осознания самих себя. Если выстроить правильную стратегию развития города, то и аэропорт, который занимает сотни гектаров в центре города, и потребуется перенести в Фёдоровку– а сейчас он мешает развитию Омска.И это первое направление - транспортно-логистическое – нужно сделать Омск гипер-хабом. Далее требуется усилить акцент на нефтехимии и специальном транспортном машиностроении, с резким ростом научной составляющей. Эти три фокуса уже задают колоссальные перспективы развития для местной молодежи.

Но самое печальное, что это никто не обсуждает, никакой стратегии нет, даже никто такую проблематику не выделяет.Ещё раз, прежде, чем строить транспортные развязки, аэропорт, дороги, что-то из обозначенного мною, стоит привлечь лучшие умы и выстроить стратегию развития региона. Этого никто не делать не хочет, хотя такая серьезная гуманитарная разработка даст правильный вектор развития городу. В этой стратегии учесть как раз судьбу города, его какие-то фишки, проблемы – их систематизировать. Таким способом можно Омску задать обалденное, если хотите, будущее и не потерять город как точку на карте. Ваш главный актив – глубоко образованная, креативная, вдумчивая молодежь, и это главный капитал, который практически не используется, вот и все! Понимаете, сейчас любой мегаполис в эпоху глобализации вынужден сравнивать себя с другими городами мира, сравнивать себя с Москвой, Вашингтоном, Пекином, Харбином… А кому приходит в голову ставить Омск в такое сравнение? Да никому – далеко никто не заглядывает.

- По идентичности Омска и омичей – у вас есть понимание, когда мы ее утеряли и не смогли найти, и почему так произошло?

- Вопрос относится к 80-м годам. Да, распад СССР наложил свой отпечаток, но самое главное, что до этого периода Омск был мощнейшим военным промышленным центром, давал работу молодежи. Когда нас на федеральном уровне с распадом страны накрыла тотальная невнятность, и многие стали что-то придумывать, а Омск все 40 лет по большому счету ничего такого не искал. Не занимались этим вопросом столько лет. Отсюда и столько негативных самооценок, что Омск «дыра» и город, приговоренный к небытию. При этом город – естественный географический и логистический центр всей Большой Евразии. Чтобы завести город на этот концепт даже миллиардов никаких не нужно. Просто вопросами, которые вы мне задаете, люди стали бы задаваться на системной основе.

- Что касается вашей концепции «размосквичивания», насколько для страны это реально?

- Москва, к огромному сожалению и несчастью, стала главным фактором разрушения страны. Бюджет на каждого москвича в разы превышает бюджеты других городов России, и это давно ни для кого не секрет. На каждого омича в бюджете заложено в 13 раз меньше средств, чем на каждого москвича. Поэтому дальше прогноз очень простой – либо федеральные органы власти приступят к активной работе с регионами – создавать центры промышленного развития, поднимать занятость населения и переносить столицу в том числе. Либо регионы сами начнут решать свои проблемы более жесткими способами. Как ни крутите, это главное противоречие в стране «Москва – регионы».

- Вы настаиваете на малоэтажной застройке новых городов, говорите, что мы должны отказаться от муравейников. Почему?

- Это новый уровень урбанизации. Малоэтажные города, с большим количеством индивидуального жилья. Не мегаполисная, а ландшафтно-усадебная урбанизация. В основе – качество жизни для людей, а не экономия средств и количество прибыли для строителей, которые сегодня не могут продать до 60% вводимого ими жилья. Страна же сегодня производит жилье в никуда.

- Если предположить, что через век-другой Омск станет столицей, то мы постепенно тоже обретем статус муравейника, а потом – снова перенос столицы?

- Нет, население федерального столичного округа в районе аэропорта Фёдоровка в первые 20-30 лет существования столицы не превысит 200-300 тысяч человек. Рядом ведь останется и сам Омск. Обрастание населением не потребуется. При этом по срокам категорически не соглашусь. К 2030 году столицу всё равно перенесут, вопрос давно уже перезрел и является категорическим императивом развития страны.

- Около 5-7 лет назад футурологи выдвинули другую концепцию урбанизации, которая противоречит вашей. Такие специалисты предрекали, что в мире останется несколько десятков гипер-мегаполисов с населением 20-30 миллионов человек, в которых будет концентрироваться 70% всего населения. Как оцениваете эту информацию?

- Это приспособленческие концепции. Но не жизнеспособные. Если на протяжении некоторого времени люди по экономическим соображениям стекаются в 1-2 города в стране, это не значит, что так будет продолжаться и дальше. Футурологи оказываются приспособленцами, которые приняли временный тренд за некую реальность. А человечество все же наделено функцией преодолевать стихийные разрушительные процессы, т.е. проектировать и управлять. В стране – достаточный ресурс, чтобы задавать развитие сквозь хаос и неопределенность, чтобы выделить и развивать то, что может стать достойным будущим и для страны, и для человечества.