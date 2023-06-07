Профессию энергетика в надежные руки молодого поколения

Она работает сразу в нескольких направлениях, что позволяет профессионально сориентировать молодых людей уже на ранних этапах и привлекать в профессию энергетика амбициозных квалифицированных специалистов. Но главное не просто заинтересовать молодых людей прийти в энергетику, но и остаться в ней на всю жизнь.

Первой ступенью в подготовке кадров является мотивация учеников выпускных классов идти в профессию энергетика. Это начальный этап профориентационной политики, который является «зерном» всей системы. На регулярной основе проходят экскурсии ребят на омские ТЭЦ в рамках проекта «Экономика региона в руках молодого поколения». Школьники приходят с целью познакомиться с деятельностью АО «ТГК-11», понять процесс производства тепловой и электрической энергии, узнать больше о профессии энергетика. Только за 2022 год станции посетили более 150 ребят.

Другое направление – постоянное взаимодействие с ВУЗами. Бизнес-партнеры структурных подразделений компании взаимодействуют со студентами 1-4 курсов профильных специальностей «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Энергетическое машиностроение» Омского государственного технического университета. Студенты посещают ТЭЦ в рамках изучения дисциплин «Общая энергетика» и «Эксплуатация и ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения». Будущие энергетики знакомятся с действующим оборудованием, особенностью и спецификой его работы, технологическим процессом производства энергии. На станции студенты имеют возможность оценить работу современного энергетического оборудования, работа которого контролируется с помощью компьютерной техники, а также увидеть агрегаты более раннего периода, своими глазами узнать историю модернизации энергетического оборудования. Взаимодействие на этом уровне мотивирует студентов после окончания ВУЗа работать в структурных подразделениях компании. Это способствует формированию их профессиональных компетенций, а после выхода на рабочие места они быстрее адаптируются и стремятся качественно выполнять задачи.

Завершающий этап в системе подготовки кадров направлен на закрепление молодого специалиста в профессии. В этом помогает программа наставничества, когда сотрудник со стажем делится опытом и направляет в работе. Молодые специалисты имеют возможность дополнительного обучения, повышения квалификации и постоянного профессионального и личностного роста, а широкий спектр социальных гарантий дает уверенную опору в жизни. Таким образом у компании появляется возможность создать прочный кадровый резерв, в том числе на руководящие должности.

Дополнительным направлением в этой системе является молодой проект «День семьи» - проведение экскурсий для членов семей сотрудников компании. Это мероприятие дает уникальную возможность детям сотрудников познакомиться с местом работы родителей, и своими глазами увидеть процесс появления тепла, горячей вода и электроэнергии, которые есть в каждом доме. День семьи всегда вызывает повышенный интерес среди детей. «Этим проектом мы стремимся показать детям то, что обычно остается за высоким забором ТЭЦ. Ведь не секрет, что мало кто представляет как реально работает станция, происходит выработка энергии и как вообще в наших домах появляется свет, тепло и горячая вода. Мы хотим привить интерес к профессии энергетика детям, уважение к работе их родителей. В будущем это позволит создавать трудовые династии, передавать опыт от отца к сыну», – отметила начальник управления персоналом АО «ТГК-11» Наталия Ермоленко. Проект стартовал еще прошлым летом, а самая первая экскурсия была приурочена к 1 июня Дню защиты детей и была организована силами Молодежного Актива ТЭЦ-3. В настоящее время более 300 родных и близких сотрудников посетили ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. - Энергетическая отрасль испытывает постоянную потребность в притоке квалифицированных кадров. Поэтому мы заинтересованы в профориентации молодых людей уже на ранних этапах. Сегодня мы имеем положительный опыт многоступенчатой системы подготовки кадров. Молодые люди показывают высокие результаты и максимальную заинтересованность в профессиональном развитии, - заявил генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.