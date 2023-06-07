Уголовное дело экс-начальника омского отдела полиции № 7 Козлова передали в суд

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура передала в суд уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении экс-начальника омского отдела полиции № 7 Антона Козлова.

По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года бывший начальник отдела полиции № 7 дал подчиненным указание не проводить проверки у знакомой предпринимательницы, занимавшейся продажей контрафактных сигарет.

В августе 2022 года омские таможенники в ходе проверки у упомянутой бизнесвумен изъяли почти 2 тысячи пачек сигарет без специальной маркировки. Нелегальную продукцию затем поместили в камеру хранения в отделе полиции. Тогда Козлов приказал подчиненным заменить часть изъятых сигарет на иной товар надлежащего качества, чтобы спасти от привлечения к уголовной ответственности знакомую.

Бывший полицейский вину признал лишь частично. Его поместили под домашний арест.

Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

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