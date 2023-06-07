Нужна неравнодушная команда: Омский врио губернатора Хоценко будет набирать сотрудников посредством кадрового конкурса

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко.

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко сообщил о встрече первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. Глпава региона отметил, что в скором времени в области стартует новый кадровый проект. Подробности будут объявлены немного позже. Судя по всему, Виталию Павловичу не хватает в команде грамотных управленцев. - Согласовал подход с первым заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. Омской области нужна грамотная и неравнодушная команда, готовая трудиться на благо жителей региона и всей страны. Уверен, что участниками кадрового конкурса станут именно такие люди, — сообщил Хоценко.

Также на встрече с Кириенко были затронуты и вопросы, касающиеся социально-экономического развития Омской области.