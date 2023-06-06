Я был поражен, насколько светлый город: Глава РЭК Омской области Дмитрий Русских дал первое интервью

Фото: Региональная энергетическая комиссия Омской области

Председатель Региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области Дмитрий Русских дал эксклюзивное интервью «КП-Омск».

До приглашения в Омск Дмитрий Александрович более 11 лет работал в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, затем с ноября 2021 года по январь 2023 года являлся заместителем генерального директора по экономическому планированию и реализации услуг ООО «Центральная электросетевая компания» в Москве. В феврале 2023 года был назначен председателем Региональной энергетической комиссии Омской области.

– Дмитрий Александрович, скажите, пожалуйста, вот эта кадровая ротация, когда управленцев привлекают из других регионов – она, на ваш взгляд, правильная? Почему не привлекают из своего региона? И насколько вообще комфортно вам было сменить "Третий город России" на Омск?

– Предыдущее мое место работы было в Москве. До этого я более 11 лет проработал в Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, имею большой опыт в тарифном регулировании. На самом деле, я довольно-таки «легок на подъем» и переезд из одного города в другой для меня не проблема.

Омск мне понравился. Я был поражен, насколько это светлый и солнечный город. Сразу обратил внимание, что строится много домов, город развивается. Люди тоже показались очень доброжелательными и приветливыми.

По моему мнению, кадры необходимо подбирать без привязки к месту проживания, а по компетенциям. Кадровая ротация, когда управленцев привлекают из других регионов, это история не только Омской области, такую практику применяют во многих субъектах страны. Это позволяет посмотреть на отрасль свежим взглядом и внедрить новые конструктивные решения в рабочий процесс. Безусловно, я опираюсь на омичей в своей в работе. Команду менять не планирую, работаем слаженно.

– Как формируются тарифы в Республике Татарстан и в Омском регионе? В чем ключевые отличия?

– Законодательство в сфере тарифного регулирования едино для всех регионов Российской Федерации. Но если сравнивать эти регионы, то все же есть ключевое отличие. В республике не устанавливают льготные тарифы для населения, жители платят полным рублем за коммунальные услуги. Региональный бюджет не выдает ресурсоснабжающим организациям субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникших в результате установления льготных тарифов.

Например, в Омской области более 99% населения платят по льготному тарифу за услугу обращение с ТКО и услугу водоснабжения, оказываемую АО «Омскоблводопровод». Всю нагрузку берет на себя региональный бюджет.

Конечно же, как и в Омской области, в Республике Татарстан предоставляются все меры социальной поддержки по оплате услуг ЖКХ гражданам различных льготных категорий, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. Но льготных тарифов для населения нет.

– Омичи часто недовольны высокими тарифами на коммунальные услуги. Откуда берутся такие цифры в квитанциях? Оправдано ли недовольство граждан? Меняется ли ситуация к лучшему?

– Итоговый платеж в квитанции формируется из платы за жилищные и за коммунальные услуги. А плата, в свою очередь, складывается из тарифа и объема потребленного ресурса. Государственному регулированию подлежат только тарифы на коммунальные услуги. Причем Правительством для каждого субъекта Российской Федерации утвержден средний индекс изменения платы граждан и предельное отклонение от него, выше которых совокупная плата за коммунальные услуги не повысится.

На декабрь 2022 года федеральное Правительство утвердило средний индекс для всех регионов в размере 9%, а на 2023 год - 0%. Предельно допустимое законом отклонение от индекса по регионам в декабре - от 2 до 3,6%, на 2023 года – 0%. В Омской области отклонение в декабре составило 2,3% и 0% на 2023 год. Таким образом, рост совокупной платы за коммунальные услуги в регионе в декабре 2022 года не превысил 11,3%, по сравнению с ноябрем 2022 года. А в расчетных месяцах 2023 года - 0% по сравнению с декабрем 2022 года.

Подчеркну, что в расчет берем только коммунальные услуги, это: водоснабжение, водоотведение, услуга обращение с ТКО, теплоснабжение, энергоснабжение и газоснабжение. Тут, кстати, имеются нюансы. Например, в районах Омской области имеются услуги по подвозу воды и снабжение населения технической водой, тарифы на которые также устанавливает РЭК. Но, согласно федеральному законодательству, данные услуги не входят в перечень коммунальных, поэтому не берутся в расчет при подсчете индексов платы. Также договорной услугой, то есть осуществляющейся на коммерческой основе, является и вывоз жидких бытовых отходов.

Чтобы соблюсти предельные индексы, Региональная энергетическая комиссия устанавливает для населения льготные тарифы, в существенно меньшем размере чем экономически обоснованные. Разницу между тарифами компенсируют ресурсникам из регионального бюджета. Напомню, что в Республике Татарстан нет льготных тарифов.

Основная задача РЭК состоит в том, чтобы соблюсти баланс между экономическими интересами потребителя и поставщика услуг. Потребитель хочет получить качественные услуги по приемлемой цене, а поставщик оказать эти услуги за соответствующую плату. В условиях рыночных отношений, постоянной инфляции, когда поставщику необходимо закупать топливо, материалы для ремонта оборудования и сетей, нужно понимать, что все это он приобретает по рыночной стоимости. Персоналу таких организаций также необходимо выплачивать заработную плату. Все это входит в тариф.

Конечно же специалисты РЭК проводят серьезную аналитическую работу, скрупулёзно изучая все представленные предприятием документы, прежде чем утвердить тариф. Многие из заявленных, но не подтвержденных предприятиями затрат «вырезаются» из тарифной составляющей, чтобы не допустить необоснованного роста тарифов.

– Как вы оцениваете ситуацию с высокими тарифами на вывоз мусора в регионе? В чем корень проблемы?

– Тарифы на услугу обращение с ТКО не самые высокие по стране. Например, Красноярском крае, в Санкт-Петербурге тарифы выше. Но все же корректнее сравнивать плату за эту услугу. Ведь тариф не равен плате. К тому же более 99% жителей Омской области опять же платят по льготному тарифу, а он ниже чем экономически обоснованный. Плата рассчитывается исходя из тарифа и норматива. Экономически обоснованный тариф един для всех жителей области, он утвержден на 2023 год в размере 1110,61 руб./куб.м. Нормативы накопления ТКО различаются, их устанавливают в зависимости от типа благоустройства жилья. К тому же плата рассчитывается исходя из количества зарегистрированных в квартире человек. Это также влияет на итоговую сумму в квитанции.

Отмечу, что нормативы накопления ТКО не изменялись с 2017 года. На сегодняшний день основной задачей РЭК является приведение в соответствие нормативов накопления с реальными объемами образования ТКО. В этом направлении ведется активная работа.

Наибольшую долю в структуре необходимой валовой выручки регионального оператора занимают транспортные расходы, около 72 %. Затраты на данные расходы определены по результатам проведенных торгов и потоков транспортирования отходов, согласно утвержденной территориальной схеме обращения с отходами.

– Что нужно сделать в первую очередь, на ваш взгляд, чтобы услуги для населения стали доступнее?

– Я рекомендую жителям устанавливает приборы учета на все потребляемые ресурсы. Это поможет контролировать их потребление и, следовательно, сэкономить на оплате коммунальных услуг.

– Сейчас модно говорить о цифровизации. Что это модное сейчас слово значит для граждан? Станут ли услуги доступнее?

– Главное в цифровизации - это автоматизация и ускорение процессов, связанных с тарифным регулированием. У всех участников регулирования появится возможность получить ускоренный и упрощенный доступ к необходимой информации. К тому же процесс тарифорегулирования станет более прозрачным и для населения.

Кстати, напомню, что в Омской области тестируют новое мобильное приложение «Госуслуги. Дом», которое обеспечивает прямой канал связи жителей с управляющими организациям. Через него также можно передавать показания счетчиков. Уже более 5 тысяч жителей пользуются новым приложением.