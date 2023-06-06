Июньская жара побила температурный рекорд 2004 года

В такую погоду сильно страдают растения. Фото: Даниил ОПАРИН

Обь-Иртышское метеобюро проанализировало температуру минувших выходных. Как оказалось, в Омске был побит температурный рекорд 2004 года. 4 июня 2023 года в регионе столбик термометра поднялся до +35,5 градусов. предыдущие показатели были на уровне +34,8 градусов.

- Из-за высокого температурного фона существует большая вероятность перекрытия очередного максимума в Омске и сегодня. Однако о том, что мы переживаем самый жаркий наблюдаемый на территории Омской области период, говорить пока не приходится, - отметила начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.

Между тем, летняя жара продолжает повышать свой градус. 5 июня в некоторых районах в тени столбик термометра поднимался до +37 градусов. Такая погода продержится еще несколько дней.

Синоптики прогнозируют небольшой дождь на четверг, 8 июня. Тогда в регион придет прохлада, возможен град. Однако температура опустится днем максимум до +25 градусов. А вот в пятницу, 9 июня, сохранится дождливая погода и дальнейшее понижение температуры воздуха.

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