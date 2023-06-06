В центре Омска столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали три человека

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В Омске вечером в понедельник, 5 июня, на Красном Пути в районе остановки «Городок Водников» столкнулись два полных пассажирских автобуса.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель автобуса ПАЗ, следовавшего по маршруту № 335, двигался по улице Красный Путь в направлении улицы Березовой. В районе остановки общественного транспорта «Городок Водников» он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ПАЗ, который следовал по маршруту №323. Рулем последнего находился 41-летней мужчина.

Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области.

В момент ДТП в первом автобусе находились 25, а во втором — 20 пассажиров. В результате столкновения пострадали три человека — 45-летняя и 24-летняя женщина, а также 14-летняя девочка. Их с травмами доставили в больницу.

Окончательные причины и обстоятельства ДТП сотрудники полиции установят в ходе проверки.

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