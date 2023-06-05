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5 июня 2023 13:00

Отмечали день рождения: Педагог омского колледжа культуры и искусств, где учился убитый Илья Селиванов, рассказала о вечере трагедии

Преподаватель колледжа, где учился убитый студент, рассказала, как развивались события трагического вечера 7 мая
Наталья ВИРКУНЕН
Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

31 мая Омск был оглушен новостью о смерти в больнице избитого 19-летнего студента колледжа культуры и искусств. Все произошло еще 7 мая. Как выяснилось, Илью Селиванова избили настолько сильно, что он без сознания попал в больницу, а спустя три недели парень скончался, не приходя в сознание. Сейчас дело расследует местный следком. Разбирательство инцидента взято на особый контроль центрального аппарата СК РФ. Преподаватель колледжа, где учился убитый Илья, согласилась на условиях анонимности рассказать некоторые подробности громкого происшествия.

- Я преподаватель этого колледжа. С другого отделения. Знаю только то, что мне сказали. Не ручаюсь за достоверность. Илья на последнем курсе был. Скоро госэкзамены. Они с группой пошли в кафе отмечать день рождения одногруппницы. Илья заступился за одну из девушек. Его избили. Кажется группой. Три недели был в коме. Те, кто это совершил, отморозки и нелюди. Поколение просто брошено было. Отменили же «идеологию». И воспитание заодно. И мораль нравственность... - в сердцах написала преподавательница в ответ на наш вопрос.

Смерть парня стала огромным шоком для его коллег, одногруппников и знакомых. Все, кто сегодня обсуждает эту историю в социальных сетях, отзываются о погибшем исключительно хорошо. Парень прекрасно учился, работал, подавал большие надежды. Но все они оборвались в тот вечер мая.

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