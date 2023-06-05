Омич погиб во время любительского футбольного матча на «Пиратском острове»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Трагедия случилась 2 июня на территории парка «Пиратский остров» около 20:30 часов. Компания молодых людей играла в футбол. Во время игры на одного из игроков упали футбольные ворота. Травма оказалась смертельной. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

У погибшего остались жена и двое детей. Родные разыскивают очевидцев случившегося, у которых могли оказаться фото и видео происшествия.

Как утверждает автор поста, ворота не были закреплены, а администрация парка не спешила с оказанием первой медицинской помощи.

– Администрация хочет уйти от ответственности. На территории не было медика и аптечки. Они даже элементарно отказали в нашатыре его жене, — сообщается в посте паблика.

Прокуратура Кировского округа проводит проверку соблюдения требований федерального законодательства по факту случившегося.

– Предварительно установлено, что в вечернее время 2 июня 2023 г. на берегу р. Иртыш по ул. Граничная в г. Омске на мужчину 1994 г.р. упали футбольные ворота. По пути в медицинское учреждение он скончался. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий должностных лиц по обеспечению безопасности на указанной территории. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – сообщили в надзорном ведомстве.

Также прокуратура взяла под контроль проверку, которую проводят следственные органы по данному факту.