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Происшествия5 июня 2023 3:40

Соцпедагог украла миллион рублей у семи воспитанников омской адаптивной школы

Женщина придумала преступную схему еще в 2011 году
Андрей ОБНОРСКИЙ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьский районный суд передано уголовное дело 63-летней омички. Об этом сообщает областная прокуратура.

Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. С период с 2011 по 2016 годы она обманывала воспитанников адаптивной школы, выманивая у них деньги. Для сохранности, как поясняла преступница, она складывала средства на специальный накопительный счет.

- Гражданка, являясь социальным педагогом КОУ ДС «Адаптивная школа-интернат № 5», убеждала своих воспитанников в необходимости передачи ей денежных средств для помещения на накопительный счет. Дети передавали женщине принадлежащие им денежные средства и банковские карты, - уточняет пресс-служба ведомства.

Вину свою подсудимая признала, однако возражает против суммы. В деле придется разбираться представителям Фемиды.

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