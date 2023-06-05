Три ребенка и мужчина погибли на водоемах Омской области 4 июня

Фото: СУ СКР п Омской области

4 июня на водоемах Омской области погибли три ребенка и мужчина. Следственный комитет региона проводит проверку.

Так, не стало 12-летнего мальчика из Полтавского района. Он плавал на камере от автомобильной покрышки. Еще один инцидент произошел в посёлке Центрально-Любинском . Там 2-летний малыш утонул в колесе от К-700.

На дамбе в реке Ук в Большеуковском районе не стало 16-летнего подростка, а в Больших Полях Омска в местном котловане утонул 38-летний мужчина.

- Обращаем внимание граждан на необходимость соблюдения правил безопасности и призываем быть внимательными при нахождении детей рядом с водоёмами. Не забывайте: безопасность детей — забота взрослых, - отметили в профильном ведомстве.

Отметим, что по всем фактам следователи проводят проверку. Заведены уголовные дела.

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