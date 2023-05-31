Омич украл из магазина 12 упаковок сыра и сломал челюсть продавщице, попытавшейся его догнать

Фото: скриншот видео, представленного УМВД России по Омской области.

В Омске профессионал по кражам из магазина похитил 12 упаковок сыра и сломал челюсть продавщице, которая попыталась его догнать.

Как рассказали в полиции, около 9 часов утра в продуктовый магазин, расположенный на улице Маяковского, зашел 21-летний мужчина и похитил 12 упаковок сыра общей стоимостью 2,7 тысячи рублей, а после выбежал с ними на улицу и попытался скрыться. За злоумышленником сразу же выбежала 62-летняя продавщица. Однако преступник оказал сопротивление работнице магазина: с размаху ударил ее по лицу. Позже у женщины диагностировали перелом челюсти.

Установить личность похитителя сыра правоохранителям удалось благодаря записи с видеокамер.

В ходе допроса выяснилось, что украденные двенадцать упаковок сыра мужчина продал случайному прохожему за 1 тысячу рублей.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по ч. 1. ст. 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до 8 лет колонии. Суд поместил фигуранта дела под стражу.

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