В мае 2023 года из-за нарушения правил на омских дорогах погибли 22 человека

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

Омская Госавтоинспекция озвучила печальную статистику за май текущего года. Инспекторы зафиксировали, что в авария травмы различной степени тяжести получили 300 человек. А всего за месяц из-за нарушения ПДД погибли 22 человека. Об этом сообщил главный инспектор безопасности дорожного движения по Омской области Сергей Картавенко.

- Выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в нетрезвом состоянии, несоответствие скорости конкретным условиям движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, именно эти грубые нарушения ПДД стали причинами смертельных автоаварий, — заявил Картавенко.

По его словам, самыми распространенными нарушениями были выезд на встречную полосу, «пьяная» езда, нарушение скоростного режима, проезд на красный свет.