В Омске 3-летний малыш пришел в супермаркет в час ночи один и без одежды

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Сегодня, 30 мая, около часа ночи в торговый зал одного из круглосуточных магазинов пришел маленький мальчик. Ребенок был без одежды. Так как малыш ничего не смог рассказать о себе, очевидцы разметили информацию о нем в чате микрорайона. Охранник магазина обратился в полицию.

– Маленького омича направили с бригадой скорой медицинской помощи в дом ребенка, а патрульные постовые проехали по предполагаемому месту жительства семьи. Предварительно установлено, что малолетнему 3 года, кроме него в семье еще двое детей, родители на учетах ранее не состояли, – сообщает УМВД России по Омской области.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей сотрудники полиции составили в отношении матери протокол. Также омичку поставили на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.