Омский врио губернатора Виталий Хоценко встретился с семьей участника СВО Александра Найверта

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко во время визита в Азово встретился с местным военнослужащим Александром Найвертом. Мужчина принимал участие в боевых действиях с первых дней. В апреле 2022 года - колонна военных попала под обстрел. Александр получил тяжелое осколочное ранение ноги. После оказания первой помощи, был направлен в госпиталь для десантников в Белгород. Там ему установили аппарат Илизарова, и уже затем бойца переправили в военный госпиталь в Москве.

В ноге было множество мелких осколков, от колена до стопы была раздроблена кость. Два с половиной месяца в госпитале. В столице провели три операции. Врачи поставили военному титановый штифт и спасли парня от ампутации конечности. Александр награжден государственной медалью РФ «За отвагу».

После всего военный перевелся в 242-й учебный центр ВДВ в Омске, где продолжает служить в должности командира отделения учебной парашютно-десантной роты. Занимается подготовкой младших специалистов.

При этом отец Александра – тоже военный и тоже участник боевых действий, только в Чечне. С 2011 года он председательствует в Омской региональной общественной организации ветеранов спецподразделений и ветеранов боевых действий «Пересвет», которая оказывает помощь ветеранам боевых действий, участникам СВО, семьям погибшим. И обе дочери Александра занимаются в героико-патриотическом клубе «Пересвет» под руководством отца.

Глава региона побеседовал с представителями военной семьи и сообщил, что только так поколения могут передавать друг другу жизненные ценности - в рамках семьи.