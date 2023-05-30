Фонд капремонта отремонтировал в Омской области за год 57 домов из 736

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Абсолютный провал планов по капитальному ремонту в 2022 году потерпел Фонд капремонта Омской области. Об этом свидетельствует отчет Контрольно-счетной палаты.

Согласно имеющейся информации, краткосрочным планом был предусмотрен капитальный ремонт 736 домовладений, строительно-монтажные работы должны были пройти на 729 объектах, но за 11 месяцев удалось сдать только 57.

- Фактически по состоянию на 30.11.2022 Фондом отремонтировано только 57 МКД, разработана ПСД для ремонта 109 МКД, включенных в краткосрочный план на 2022 год, на общую сумму 247 100 тыс. рублей. Таким образом, за 11 месяцев 2022 года Фондом отремонтировано лишь 7,8 процента общего количества МКД, подлежащих ремонту в указанном периоде, - заявили ревизоры.

Также отмечается, что в этом провале виноваты отчасти сами собственники жилья. Многие игнорируют квитанции по капремонту. Задолженность к 1 октября 2022 года выросла до 1,8 млрд рублей. В 2021 и 2022 годах долги составили 98,2 и 97,9 процента соответственно от объема начисленных взносов за соответствующий период.

А мы напомним еще про дело бывшего руководителя Фонда капремонта Марины Степановой, которую обвиняют во взяточничестве.

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