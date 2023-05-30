Туман и до +36 градусов прогнозируют синоптики в Омской области 2 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Омске в очередной раз преподнесет сюрприз. После обильных осадков 30 мая в регион придет невыносимая жара. Об этом сообщает Обь-Иртышское метеобюро.

В среду, 31 мая, столбик термометра днем поднимется до +31°C. Ночью + 11...+ 16°C, при прояснении до +6°C. Возможен кратковременный дождь, туман и гроза. Ветер западный до 10 м/с.

Календарное лето 1 июня начнется в Омской области с +34°C. Ночью + 10...+ 15°C. Без осадков, прогнозируется туман. Ветер юго-западный порывами до 14 м/с.

2 июня днем воздух прогреется до +36°C, в ночные часы до +18°C. Ветер южный 4-9 м/с.

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