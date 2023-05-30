«Газпром межрегионгаз Омск» проверит работу узлов измерений расхода газа на 268 котельных

Эти мероприятия проводят для контроля работоспособности средств измерений и достоверности показаний потребляемых объемов газа. Узлы измерений проверяют для своевременной подачи газа на котельные ТСО к отопительному сезону 2023-2024 гг.

Согласно графику в первую очередь проверят узлы измерений на котельных в Павлоградском, Русско-Полянском, Любинском районах и МП г. Омска «Тепловая компания». О сроках проведения проверки потребители были уведомлены в установленном порядке.

- Обязательную проверку узлов измерений на котельных мы проводим один раз в год, а дополнительные – выборочно, ориентируясь на ежесуточный анализ газопотребления на объектах, – отметил начальник отдела по метрологии и автоматизированным системам коммерческого учета газа ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Бабешин.

Метрологи проведут плановый осмотр узлов расхода газа, опломбируют средства измерений, считают архивные данные с корректоров, чтобы сверить показания по объемам потребленного газа. Проверка на котельных ТСО продлится до 15 сентября.