Федеральный застройщик выводит на рынок Омска уникальные форматы квартир

Изображение создано нейросетью

Интерес к новому жилью в Омске растет. По данным аналитики сервиса «Авито Недвижимость» за первый квартал 2023 года в Омске спрос на новостройки вырос на 50,8%. Эксперты также отмечают, что омичи стали больше интересоваться квартирами со свободной планировкой и многокомнатными квартирами.

Активизация и изменение предпочтений покупателей, очевидно, связаны с приходом на рынок новых застройщиков. К примеру, Группа «Эталон», которая строит в Омске масштабный современный квартал «Зеленая Река», предлагает более 90 вариантов планировочных решений.

Решили остановиться на одной из таких новых для нашего города планировок и выбрали 4-комнатную квартиру с видовой террасой. Для начала «попросили» нейросеть создать визуализацию такой квартиры с отделкой и использовали изображения в статье.

Изображение создано нейросетью

Начнем с формата. То, что для многих омичей пока звучит ново, в мировой практике проектирования именуется «сити-хаус». В Европе терраса – уже не атрибут частного дома или коттеджа. Еще в 90-е годы ХХ века некоторые проектировщики жилья премиального класса внедрили этот компонент в архитектуру многоквартирных домов. В России жилье с дополнительным пространством для домашнего отдыха на открытом воздухе стало максимально востребованным в последние годы, когда на рынок вышли дома класса «бизнес» и «комфорт», предлагающие покупателям квартиры с террасами. В современном строительстве доля таких квартир составляет около 10%.

Эксперты Группы «Эталон» считают, что террасы будут востребованы омичами. Мы знаем, что наш город славится большим количеством солнечных дней (их в году около 300-т). Поэтому верим, что терраса станет отличным дополнением к городской квартире и местом, где можно подышать чистым воздухом, полюбоваться закатом и даже устроить пикник для всей семьи.

Предоставлено Группой «Эталон»

«Гостевая зона такой квартиры включает просторный холл, кухню-столовую, а также гостиную с выходом на уютную террасу. На ней можно организовать место для отдыха на открытом воздухе, наслаждаться чтением книг или устраивать ужины. Важно отметить, что терраса – это многофункциональное пространство, которое можно использовать круглогодично. Летом здесь можно разбить мини-палисадник с пряными травами и ароматными цветами, сделать сад камней и обустроить живописное место для релакса, разместив плетеную мебель или кресла-мешки. Зимой террасу украсят вечнозеленые растения в горшках, а особую праздничную новогоднюю атмосферу создаст украшенная гирляндами ель. В любое время года жители квартиры с террасой смогут наслаждаться красивым видом на город. Добавлю, также в квартире есть мастер-спальня с отдельным санузлом и местом для хранения вещей. В этой комнате также можно предусмотреть компактное рабочее место», – рассказывает о редком формате квартир коммерческий директор по регионам Группы «Эталон» Артем Карасев.

А как искусственный интеллект представляет себе целевую аудиторию нового формата недвижимости? Нейросеть предположила, что такая квартира лучше всего подойдет молодой омской семье с детьми. ИИ даже создал образ молодой мамы на уютной открытой террасе, наслаждающейся спокойным летним вечером, и изображение семьи на прогулке.

Изображение создано нейросетью

Напомним, что новый жилой квартал «Зеленая Река» появится в Омске на Левобережье. Первая очередь включает 14 разноэтажных жилых домов, а также детский сад, встроенные коммерческие помещения, паркинги и благоустроенные дворовые зоны. Разновысотная застройка позволит наполнить дворы и квартиры в жилом квартале солнечным светом.

Жилой квартал «Зеленая Река» возводится в соответствии с концепцией «15-ти минутного города» – в микрорайоне появится все, что необходимо для комфортной жизни, работы, досуга и повседневных дел. Это объекты социальной инфраструктуры, образовательные учреждения, спортивный комплекс, зоны отдыха, магазины, рестораны, а также разнообразные площадки для игр.

Изюминкой квартала станет памп-парк – пространство для активного времяпрепровождения, где можно покататься на самокатах, велосипедах и скейтбордах.

Еще одна «фишка» проекта - многоуровневый паркинг. На его эксплуатируемой крыше появится настоящий амфитеатр, где можно будет проводить различные мероприятия. Дополнительно на нем разместят игровые зоны, пространства для отдыха и спортивные площадки.

Также на территории жилого квартала обустроят прогулочные аллеи для жителей всех возрастов и велодорожки.

Девелопер жилого квартала «Зеленая Река» - федеральная Группа «Эталон». Новый комплексный проект соединит в себе жилую, образовательную, деловую и социальную функции –все, что необходимо для комфортной жизни в городе.

Застройщик жилого квартала «Зеленая Река» - ООО «СЗ «Эталон-Омск»

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