Режим повышенной готовности из-за «ковида» в Омской области продлили до конца лета

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Глава омского управления Роспотребнадзора Александр Крига порекомендовал продлить режим повышенной готовности на территории региона до 31 августа. Его слова нашли поддержку в лице всех членов оперштаба по борьбе с коронавирусом.

- Считаю, необходимо продолжить комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, а также информирование населения по актуальным вопросам профилактики, так как заболеваемость COVID-19 на территории региона сохраняется, - пояснил глава омского управления.

Руководитель регионального минздрава Александр Мураховский поддержал коллегу. Он также отметил важность соблюдения противоэпидемических мер, в том числе ношения масок и соблюдения дистанции.

Между тем, по информации регионального управления Роспотребнадзора, эпидобстановка соответствует межсезонному уровню заболеваемости. За последнюю неделю заболело 114 человек, за минувшие сутки выявлено 15 случаев COVID-19.

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