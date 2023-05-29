Пожар в квартире на Дмитриева устроил брат бывшего сожителя погибшей омички

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились новые подробности смерти 39-летней омички, которая задохнулась угарным газом в ходе пожара в квартире на улице Дмитриева.

Оказалось, женщина погибла от физического удушения. Подозреваемый уже задержан сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что из-за неосторожного обращения с огнем загорелся диван в одной из квартир. Непотушенная сигарета унесла жизнь молодой женщины. Спасатели вывели из задымленного подъезда 11 жителей, в том числе и двоих детей.

Но причиной гибели омички, на самом деле, стал брат ее бывшего сожителя. Во время застолья произошла ссора, в которой мужчина задушил свою жертву. А чтобы скрыть следы преступления он поджег диван.

Мужчину задержали. Сейчас стражи порядка выясняют причины произошедшего

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