В Омской области во время линейки в школе сразу несколько детей потеряли сознание

Фото: vk.com/school12pnz

В пятницу, 27 мая, в Таре во время торжественной линейки, посвященной открытию мемориальный доски, в школе № 12 несколько детей в возрасте от 10 до 12 лет упали в обморок. Пострадавшим школьникам понадобилась помощь медиков: их доставили в больницу. По факту инцидента прокуратура начала проверку.

— На данный момент по факту случившегося прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку деятельности должностных лиц органов местного самоуправления, образовательного учреждения по соблюдению законодательства об образовании, безопасном нахождении детей в школе. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Кроме того, по поручению прокуратуры организована доследственная проверка, ход которой поставлен на контроль.— сообщили в пресс-службе ведомства.

Почему дети внезапно потеряли сознание, официально не сообщается. Однако очевидцы инцидента, как сообщает паблик «Тара360», предположили, что школьники могли потерять сознание из-за акарицидной обработки, проведенной на территории образовательного учреждения накануне. Еще одна версия — учащиеся употребляли запрещенные вещества. Более вероятной причиной обмороков мог стать простой солнечный удар. Это подтверждает источник издания «НГС55».