Молодая женщина погибла при пожаре в центре Левобережья Омска

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Предварительной причиной пожара, произошедшего 29 мая в доме на улице Дмитриева, 15/1, могла стать непотушенная сигарета. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия охватила 20 «квадратов» в жилом помещении. Очаг возгорания, предположительно, находился возле дивана. От едкого запаха погибла 39-летняя омичка.

- Причиной пожара стало неосторожное обращение с источником открытого огня, возможно от непотушенной сигареты, причиной смерти – острое отравление продуктами горения, - уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи проводят доследственную проверку. В ГУ МЧС России по Омской области уточняют, что в ходе операции по спасению из подъезда, окутанного дымом, выведено 11 человек, в том числе трое детей.

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