Хохлатый павлин разгуливал по крышам частного сектора в Омске

Фото: «Инцидент Омск» во «Вконтакте»

Необычный пост появился накануне в соцсетях. Подписчик группы «Инцидент Омск» попросил совета, куда пристроить павлина.

Оказалось, птица разгуливала по крышам частного сектора в Старом Кировске Омска. Автор поста хотел поселить пернатого в «Птичью гавань», но так и не смог дозвониться в организацию.

- В Старом Кировске, в частный сектор прибился павлин. Птичья гавань не работает, куда можно обратиться?, - вопрошает обеспокоенный омич.

В комментариях к посту появилось множество советов от Большереченского зоопарка до «Станции юннатов». К слову, даже нашелся один желающий, который предложил забрать экзотику домой.

Как сложилась судьба нехарактерной для Сибири птицы - неизвестно.

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