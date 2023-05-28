3 июня в Омске откроют самый большой в стране батут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 июня коммерческий парк «Вокруг света» откроет новые аттракционы на «Зеленом острове». В завявленную дату начнет работу автодром, веревочный парк, карусели и многое другое. Площадь парка при этом увеличится более чем наполовину.

- Сейчас возведенные конструкции ежедневно проверяют местные техники, к которым вскоре присоединятся их коллеги из Москвы, - сообщает портал Om1.ru.

Также в ближайшую субботу омичи и гости города смогут испытать острые ощущения на экстремальном аттракционе «Дискавери» и самом большом в России батуте. Аттракцион будет исполнен в виде сказочного городка.

Городские власти, в том числе омский мэр Шелест, называют парк аттракционов будущей визитной карточкой региона.