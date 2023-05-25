Житель Омска на камеру избил дворника метлой

Фото: скриншот «Инцидент Омск»

В телеграм-канале «Инцидент-Омск» опубликовано видео, на кадрах которого завязалась потасовка.

Автор ролика сообщает, что жертвой бойкого омича стал дворник. Оказалось, мужчина получает по заслугам.

- На 3-й Любинской, 7, мужик избил метлой дворника. Как говорят соседи, дворник промышлял кражей москитных сеток с окон первых этажей, - говорится в сообщении.

Видео вызвало волну комментариев от пользователей месседжера. Некоторые посочувствовали хозработнику. Кто-то заступился за мужчину с метлой в руке. Но по итогу меры всё равно придется принимать правоохранительным органам. Лишь они смогут дать правовую оценку такому «суду Линча».

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