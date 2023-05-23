Безопасный газ

О безопасном использовании газа в быту рассказывает заместитель генерального директора - главный инженер компании «Омскоблгаз» Сергей Жучков.

- Сергей Викторович, какого основного правила следует придерживаться, чтобы использование газа в доме было безопасным?

- Одно из важнейших правил безопасности – это прохождение технического обслуживания газового оборудования не реже одного раза в год. Это необходимо, чтобы быть уверенным в исправной работе оборудования и отсутствии утечек газа. Пускать в дом для проверки оборудования нужно специалистов организации, с которой у управляющей компании или у самого собственника заключен договор на данный вид работ.

- Какие еще правила при использовании газа нужно соблюдать?

- Важно регулярно проверять тягу в дымоходе и вентиляционном канале. При отсутствии тяги категорически запрещается пользоваться газовыми приборами. Ни в коем случае нельзя перекрывать вентиляционные каналы. В частных домах необходимо периодически проверять оголовки дымоходов, чтобы не допускать их закупорки. Нельзя самостоятельно устанавливать, ремонтировать, менять газовое оборудование. Всем нашим абонентам мы рекомендуем устанавливать приборы с газ-контролем. Такой механизм отключает подачу газа всякий раз, когда огонь в горелке тухнет. Это еще один действенный способ обезопасить себя, свою семью и соседей от утечки газа.

- Как отличить мошенников от настоящих газовиков, которые пришли выполнять техническое обслуживание?

- Газовики не приходят без приглашения, работы проводятся с предварительным согласованием даты и времени выхода. План-график работ мы направляем в управляющие компании и уполномоченным представителям жильцов многоквартирных домов, публикуем на официальном сайте «Омскоблгаз». Собственников частных домов, как правило, мы предупреждаем по телефону. Специалисты всегда одеты в спецодежду с символикой компании и обязательно предъявляют служебное удостоверение.