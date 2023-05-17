Ограничить газоснабжение в Омской области могут 4700 абонентам-должникам

Эта мера может быть применена почти к 4700 физическим лицам, если они не погасят долги или не обратятся к поставщику газа за их реструктуризацией.

Предварительно должники были уведомлены о необходимости погасить задолженность в течение 20 дней. Всего с начала года абонентам направлены 22 442 уведомления о задолженности за потребленный газ, а в суды подано 622 исковых заявления. В результате проведенной работы задолженность за газ сократилась на 49 млн рублей.

По данным на 1 мая 2023 года просроченная задолженность населения Омской области за потребленный природный газ составляет 144 млн рублей.

- Ограничение газоснабжения в межотопительный период – вынужденная мера, которую мы применяем по отношению к злостным неплательщикам для сокращения задолженности. Работа ведется совместно со специализированными организациями и правоохранительными органами, – отметила начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.

Во время мероприятий контролеры выявляют случаи вмешательства в работу счетчиков и хищения газа из газопровода.

Кроме того, «Газпром межрегионгаз Омск» продолжает работу в отношении должников, использующих газ только для приготовления пищи. В соответствии с действующим законодательством ограничение газоснабжения этой категории потребителей проводится в течение всего года.

Чтобы возобновить подачу газа, абоненты обязаны погасить задолженность и оплатить работы по отключению и повторному подключению к газовой сети.