Граница – не помеха: три омские бездомные дворняжки перебрались на ПМЖ в другие страны

Группа «Теремок» – помощь бездомным животным г. Омск. «ВКонтакте»

Говорят, что сердцу не прикажешь. Бывает, один раз увидишь – и понимаешь, что это твоя родственная душа. И тогда совершенно неважно, сколько между вами километров и какие препятствия ждут на пути. «КП-Омск» собрала трогательные истории питомцев из омского приюта, которых забрали к себе новые хозяева из разных стран мира.

Вафля, она же Варя

Варя. Группа «Теремок» – помощь бездомным животным г. Омск. «ВКонтакте»

В ноябре прошлого года эта отважная собачка преодолела более 7 тыс. км для встречи с новой семьей. Бывшая омичка Наталья, проживающая в Португалии, увидела пост про Вафлю в социальной сети и поняла – это ее будущий питомец. Наверное, сказалась ностальгия по дому. Путь Вафли до нового дома был долгим и сложным: от Омска до Москвы, потом до Германии и только потом – в Португалию. На одной из границ машина с собакой простояла целые сутки. Но оно того стоило. Несмотря на тяжелую жизнь в прошлом, Вафля не потеряла доверие к людям. До того, как попасть в семью, Вафля скиталась по улице, пережила голод, холод и истощение. Волонтеры нашли собаку с пулевым ранением в районе Птичьей гавани. Они приютили и вылечили животное. Сейчас собака обрела новый дом и новое имя – Варя.

Аристократ Рэй

Рэй. Группа «Теремок» – помощь бездомным животным г. Омск. «ВКонтакте»

У Рэя внешность аристократа, благородные манеры и природная доброта. Живя в приюте, он водился с щенками, опекая их и обучая собачьим премудростям. Гладя на этого пса, трудно поверить, что когда-то он скитался по двору, худой, со сваленной шерстью. Бывшие хозяева в один день просто выкинули его на улицу без всякой причины. Соседи горя-хозяев пристроили песика в приют, а потом его забрали в новую семью, в Дюссельдорф, выходцы из России. Сейчас питомец снова счастлив и окружен заботой.

Счастливчик Нико

Нико. Группа «Теремок» – помощь бездомным животным г. Омск. «ВКонтакте»

Лешика от усыпления спасли волонтеры. Худую, больную дворнягу забрали из «САХ» в ужасном состоянии: огромная резаная рана на задней лапе грозила некрозом. Пес не лаял, не сопротивлялся, просто надеялся выжить. Собаке потребовалась операция и длительное восстановление, но благодаря ветврачам и заботе волонтеров конечность удалось спасти. Питомцу тоже посчастливилось оказаться в любящей семье. Пусть и с другим именем, Нико остается сибирским псом. Новый хозяин Карлос уверят, что когда в Нью-Йорке идет снег, пес вспоминает о малой родине и с удовольствием играет со снежками. Как и положено настоящей сибирской лайке.

– Питомцев из приюта берут не только россияне, проживающие за границей, но и иностранцы. Часто они хотят помочь самым несчастным из них. И, конечно, омичи берут из чувства ностальгии, – рассказала «КП-Омск» руководитель зоозащитной группы «Теремок» Наталья Ожерельева.

Отправить животное заграницу непросто. До этого нужно провести ряд процедур: ветеринарные осмотры, чипирование, стерилизация (кастрация). Также необходимо собрать документы: ветпаспорт, ветсправки, прививки, разрешение на выезд от Россельхознадзора. Затем купить бокс и амуницию, оплатить перевозку. Обычно часть расходов новые хозяева берут на себя, часть – помогают собрать волонтеры.

– Перевозка животного за границу может стоить по-разному. Новые хозяева обязательно участвуют в этом материально, иногда больше, иногда меньше. В среднем, со всеми справками и прочим, выходит от 60-70 тысяч рублей. Но не меньше. Все зависит от того, откуда и в какую страну летит питомец. Самый бюджетный вариант – Германия. Все, что дальше – Канада, Америка – намного дороже. Иногда собака летит с сопровождением (кто-то из знакомых, кто летит в ту же страну, например, к родственникам). Иногда это специальная компания по перевозке животных за границу, тогда это карго [без сопровождения]. Все очень индивидуально. Так как в салоне можно перевозить только маленьких собак, а наши питомцы обычно среднего и большого размера, они летят в багажном отделении в специальных боксах, – поделилась с «КП-Омск» Наталья Ожерельева.

Но стресс в дороге и при смене климата – явление временное. Главное, что для этих собак тяготы дворовой жизни остались позади. Хозяева регулярно отправляют зоозащитникам фото- и видеоотчеты о буднях питомца в новой семье.