Конфликт троих жителей Омска закончился перестрелкой в городском парке «Зеленый остров»

Фото: Иван ВИСЛОВ

На территории парка «Зеленый остров» в центре Омска 10 мая произошла перестрелка. Об этом сообщает автор поста в группе «Инцидент Омск».

Шальные пули стали секундантами в споре троих мужчин. Во время открытого конфликта оппоненты достали пистолеты. Ранения получил 30-летний омич.

- Двое неизвестных мужчин стреляли из травматического оружия в 30-летнего омича, а затем скрылись. Пострадавшего госпитализировали с повреждениями левого бедра и левой руки, - прокомментировали в полиции «12 каналу».

Между тем, остальных преступников уже ищут. В управлении МВД уже заведено уголовное дело по статье «Хулиганство».

«КП-Омск» напомнит, что парк культуры и отдыха «Зеленый остров», располагающийся на стыке Центрального и Советского округов, находится между жилыми застройками. Также это место является центром притяжения омичей, которые часто проводят там время с маленькими детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дело «смотрящего» и его подельников, укравших бизнесмена прямо из банка, передали в омский суд

Обвиняемым вменяют похищение человека, вымогательство и 210 статью УК РФ (подробнее)