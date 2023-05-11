Дело «смотрящего» и его подельников, укравших бизнесмена прямо из банка, передали в омский суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятеро омичей обвиняются в трех преступлениях, в том числе в похищении человека. Уголовные дела переданы в Омский областной суд.

Преступную цепочку распутывали местные следователи. Удалось установить, что в конце декабря 2021 года банда совершила похищение предпринимателя прямо из банка.

- Совершили похищение предпринимателя из помещения отделения одного из банков в г. Омске, откуда его на автомобиле принудительно отвезли в гараж на окраине города, где нанесли многочисленные удары по телу, а также угрожая дальнейшим применением силы стали вымогать денежные средства и требовать передачу и документальное оформление права собственности на квартиру потерпевшего, - напомнили в пресс-службе суда.

Хищение, вроде как, было тайным, но о нем узнали в правоохранительных органах. То, что группировку «пасут» полицейские, стало известно и самим преступникам. тогда они отпустили предпринимателя.

Подсудимые вину не признают. Отпираются. Им вменяют похищение человека, вымогательство и занятие высшего положения в преступной иерархии. К слову, последняя инкриминируемая статья в Омске рассматриваться будет впервые.

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