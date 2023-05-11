В Омске соцслужбы оставили без продуктов и ухода 95-летнюю вдову ветерана

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Прокуратура проводит проверку соблюдения прав 95-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

Ранее в СМИ появилась, что 95-летняя женщина, лишенная возможности самостоятельно передвигаться, по несколько дней была вынуждена сидеть без продуктов и помощи со стороны работников соцслужб.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку деятельности органов исполнительной власти, социальной защиты по организации предоставления гражданам социальных услуг. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, а также поставлен на контроль вопрос соблюдения социальных прав вдовы ветерана Великой Отечественной войны, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, ранее в Омской области 62-летняя женщина оставила на несколько дней без присмотра свою 85-летнюю мать, нуждающуюся постоянном уходе. Старушка просидела почти сутки в холоде и без еды. Суп, который ей оставила нерадивая дочь, замерз из-за того, что температура в доме опустилась почти до нуля градусов.

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