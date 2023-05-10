Мэр Сергей Шелест объявил о завершении весеннего месячника чистоты и благоустройства в Омске

В Омске подвели итоги весеннего месячника чистоты и благоустройства, который проходил на территории города с 10 апреля по 7 мая. Участие в масштабной уборке приняли свыше 467 тысяч омичей. Всего за время средников и субботников были собраны и вывезены 3 тысячи кубометров мусора.

Мэр Сергей Шелест поблагодарил всех неравнодушных омичей, кто вышел на уборку улиц, скверов, парков и пешеходных зон после долгой зимы. Он также отметил, что результаты общих трудов обязательно необходимо сохранить.

— Спасибо всем, кто не остался в стороне. Сейчас наша задача максимально разобраться с несанкционированными свалками. Будем продолжать начатое совместно с региональным оператором ООО «Магнит», департаментом контроля, администрациями округов. Еще раз обращаюсь к вам, уважаемые омичи, давайте сохраним результаты общих трудов, ведь наш город — это наш родной дом, — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Поддержание чистоты в городе — это общая задача. В специально подготовленных карточках вы можете узнать, как собирать и утилизировать мусор правильно, куда сдать определенные виды отходов, а также что делать, если вы заметили, что кто-то выбрасывает мусор вне оборудованных для этого площадок.