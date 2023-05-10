Агрессивному омичу, убившему прохожего и напавшему на полицейского, дали 12 лет строгого режима

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске вынесен приговор местному жителю за убийство незнакомого человека, сообщили в пресс-службе омской прокуратуры.

16 апреля прошлого года 62-летний житель Омска спровоцировал словесную перепалку и конфликт с проходящим мимо 54-летним мужчиной. Там же — у железнодорожного полотна вблизи улицы Завертяева — агрессор нанес прохожему множество ударов руками и ногами по телу и 4 удара ножом в область шеи. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

— 21 апреля 2022 года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен и доставлен в отдел полиции, где он совершил нападение с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, на оперуполномоченного отдела полиции, причинив легкий вред его здоровью, — прокомментировали в ведомстве.

Вину в совершении преступления мужчина так и не признал. При этом суд посчитал его вину доказанной и назначил ему 12 лет колонии строгого режима. Также виновника обязали выплатить супруге погибшего 1 млн рублей и пострадавшему сотруднику полиции – 100 тысяч рублей. Судебное решение в законную силу не вступило.