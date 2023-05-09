Порядок проведения медико-социальной экспертизы при повторных несчастных случаях на производстве и/или профессиональных заболеваниях

В соответствии с пунктом 18 Правил степень утраты профессиональной трудоспособности (далее – УПТ) при повторных несчастных случаях на производстве и/или профессиональных заболеваниях определяется на момент освидетельствования по каждому из них раздельно, независимо от того, имели они место в период работы у одного работодателя или разных работодателей, с учетом профессиональных знаний и умений пострадавшего и в целом не может превышать 100 процентов.

Критерии, применяемые при освидетельствовании пострадавших утверждены приказом Минтруда России от 30 сентября 2020 г. № 678н, согласно которому степень УПТ по каждому случаю устанавливается раздельно в зависимости от степени выраженности стойких нарушений функций организма и составляет не более 100 процентов. Так, при повреждении здоровья с I степенью выраженности стойких нарушений функций хотя бы по одному виду нарушений, суммарная степень УПТ не может превышать 30 процентов; при повреждении здоровья пострадавшего со II степенью выраженности хотя бы по одному виду нарушений, не может превышать 60 процентов; при III степени выраженности суммарная степень УПТ не может превышать 80 процентов; а при повреждении здоровья пострадавшего с IV степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека хотя бы по одному виду нарушений, не может превышать 100 процентов.

При повторных несчастных случаях на производстве и/или профессиональных заболеваниях, оцениваются все обстоятельства, способные повлиять как на экспертное решение в части определения степени утраты профессиональной трудоспособности, так и на оптимальные виды, формы и объемы необходимых реабилитационных мероприятий, которые будут включены в программы реабилитации пострадавших.

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.