В Омске «Бессмертный полк» прошел на воде. Шествие по Иртышу с портретами героев возглавила знаменитая яхта «Сибирь». Оно завершилось торжественным возложением цветов в знаковом для омичей месте - на бульваре Победы. Омичи четвертый год подряд могли наблюдать за парадом яхт.

– Инициатором стал Александр Пономарев, председатель совета Омского отделения Российского союза спасателей. В 2020-м году была пандемия, традиционное шествие было отменено, поэтому возникла такая идея – доставить цветы к стеле на Бульвар Победы на яхтах с портретами наших Героев. В первый год участие принимало 6 яхт, – рассказал капитан яхты Сергей Щербаков.

В шествии участвовали 15 яхт, хотя изначально планировалось 12. К членам экипажа присоединились волонтеры, юнармейцы и неравнодушные омичи. Завершилось шествие на Бульваре Победы, где волонтеры и юнармейцы возложили цветы к мемориалу «Слава Героям» и почтили память героев.