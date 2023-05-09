В Омске праздничный показ военной техники прошёл за 20 минут

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

В сегодня полдень в центре Омска прошёл торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Для проведения показа техники была перекрыта только Соборная площадь. Традиционно на показ пришли десятки тысяч омичей. Отметим, что Омск — один из немногих городов России, который не отказался от этого массового мероприятия в целях безопасности. Но торжество провели по укорочённой программе. Если в предыдущие годы горожанам демонстрировали и советскую и современную технику, в этот раз ограничились показом техники времён войны и тяжеловесами.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Сразу после торжественных речей на площадь вынесли штандарты различных подразделений и полков времен Великой Отечественной войны.

Фото: Наталья ВИРКУНЕН

Следом по площади проехала военная техника времен войны. Открыл эту часть парада легендарный танк Т-34, который выехал на площадь со Знаменем Победы. Вслед за ним через площадь проехали советский легкий бронетранспортер, ставшая легендой «Эмка», бронетранспортер «ГАЗ-69». Не обошлось без бронированных УАЗов, «Катюши» и КАМАЗов.

В самом конце Омичи увидели парадные расчеты из числа кадетов, казаков, сотрудников МВД и МЧС.

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