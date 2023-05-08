В Омской области введен режим ЧС из-за природных пожаров

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В Омской области из-за сильных природных пожаров, бушевавших последние десять дней введен режим ЧС. Особенно в зоне риска находятся центральная и северная части региона. По этой причине в 11 северных районах области введен запрет на все виды охоты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

– На оперативном штабе из-за природных пожаров ввели на территории Омской области режим ЧС. С завтрашнего дня и до особого распоряжения также введен запрет на все виды охоты в 11 северных районах Омской области: Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, и Усть-Ишимском, – отметил Хоценко.

Пожароопасная обстановка сложилась в регионе из-за жаркой погоды (до +30 градусов в отдельных районах), порывистого ветра (местами до 20 м/c) и отсутствия осадков на протяжении длительного времени.

Виталий Хоценко подчеркнул, что «главам районов поручил усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения». Также врио губернатора поручил региональному Минфину решить вопрос обеспечения районов денежными средствами для покупки необходимой современной спецтехники для тушения пожаров.

Отметим, что борьбу с природными пожарами спасатели регионального МЧС ведут с конца апреля. Так, 27 апреля два пожара случились в селах Новокарасук и Чистоозерье. Огонь уничтожил 12 жилых домов и около 11 хозяйственных построек. 28 апреля огнем оказалась охвачена деревня Луговая. Ущерб от пожара там составил около 20 строений, в том числе 6 жилых домов. Позднее в огне оказались жилые дома в деревне Колькуль и селе Бражниково. А 6 мая в деревне Шкуново огнем были уничтожены три жилых дома и девять нежилых строений.