Три дома и девять хозпостроек сгорели в маленькой деревушке в Таре на севере Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Огонь уничтожил буквально целую деревню. Информация об этом появилась во «Вконтакте», в группе «Тара 360».

В региональном управлении МЧС КП-Омск подтвердили факт возгорания в деревне Шкуново Вставского сельского поселения Тарского района.

– На момент прибытия 1-го подразделения: горели дома, строения и трава, угроза перехода огня на рядом стоящие жилые дома. В результате пожара повреждено и разобрано: три дома на общей площади 102 кв.м, девять строений на общей площади 166 кв.м, сгорела трава на площади 5 гектаров,– уточняют в профильном ведомстве.

Причиной трагедии, по информации спасателей, стало позднее обнаружение огня. Он пришел со стороны Колосовского района. Ситуацию усугублял сильный ветер.

Боролись с пламенем с 14:45 до 21:14. В тушении были задействованы 3 машины и 6 человек личного состава.