Шестилетний мальчик утонул, купаясь в омском озере 7 мая

Фото: СУ СК России по Омской области

Купальный сезон в Омской области еще не открылся, но уже есть первая трагедия. В деревне Благодаровка Одесского района утонул шестилетний мальчик.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по факту смерти днем 7 мая шестилетнего мальчика во время купания на котловане рядом с деревней Благодаровка, – уточняет пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Известно, что в момент гибели малыш находился на водоеме с товарищем. Взрослых рядом не было.

Отец погибшего первым узнал о случившемся и побежал спасать сына, но, к сожалению, было уже поздно. На собственных руках он вынес тело своего ребёнка из котлована.

Уголовное дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. К слову, родители мальчика разведены. Соседи и правоохранительные органы характеризуют мать как маргинальную особу.

Напомним, 7 мая в Омской области была жаркая погода. Столбик термометра в некоторых районах поднимался до +33 градусов. Многие этот день предпочли провести возле водоемов. По наблюдениям КП-Омск, самые отчаянные омичи, которые не побоялись холодной воды, успели искупаться в Иртыше.