Омский русский народный хор выиграл миллион рублей в суперфинале шоу «Страна талантов» на НТВ

Фото: Омская филармония

Шоу «Страна талантов» определило победителя. Приз - миллион рублей достался омичам. Эфир суперфинала прошёл 7 мая на телеканале НТВ.

На финальное голосование омский коллектив выдвинула Надежда Бабкина. Омские артисты выступили с номером «Ковали ковали».

— Вы показали этнический срез. Действительно чувствовалось, словно вы собираетесь в какой-то военный поход. Некоторые трюки, которые вы исполняли, я видел в первый раз. Вы большие молодцы! — похвалил артистов член жюри Егор Дружинин.

К слову, за победу в суперфинале и денежный приз омичи соперничали с артистами Московского академического театра «Русская песня» Александром Варнаевым, Астраханским ансамблем песни и танца, балалаечницей Анастасией Тюриной из Тамбова и другими.