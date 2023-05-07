В Омской области пожарный вывел из огня пса по кличке Малыш

Пес по кличке Малыш остался цел благодаря спасателю. Фото: пресс-служба МЧС России по Омской области.

Минувшей ночью в городе Калачинске Омской области горели надворные постройки частного сектора, была угроза перехода огня на жилой дом. Когда спасатели прибыли на место, хозяйка дома сообщила, что во дворе, на привязи осталась собака по кличке Малыш. Пожарный Сергей Торн без промедления зашел в охваченную огнем постройку, чтобы спасти пса.

- Когда стало ясно, что в горящем сарае находится животное, действовал без промедления, не мог остаться в стороне и дать погибнуть псу. Быстро освободил собаку от цепи и вывел на улицу, - рассказал сам пожарный.

В результате пожара никто не пострадал, в кратчайшие сроки огонь был потушен. На месте ЧП, согласно отчету МСЧ России по Омской области, были задействованы 3 пожарных автомобиля и 10 человек личного состава.